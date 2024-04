Mais avenidas de SP terão a Faixa Azul para motos; veja a lista

A Prefeitura de São Paulo inicia na segunda-feira, 15, o processo de implementação da Faixa Azul, adotada para a segurança de motocicletas, em quatro vias da capital: as avenidas Santos Dumont e Washington Luís, a Rua Santa Eulália e o Túnel Ayrton Senna I. Segundo a gestão municipal, até o fim de abril esses trechos estarão com a faixa completamente implementada (com sinalização vertical e de solo).

A Faixa Azul é uma sinalização de segurança para as motocicletas. Apesar disso, não é destinada exclusivamente a motos, mantendo o compartilhamento do viário com os veículos e ônibus, sem segregação de espaços.

Motociclistas estão entre as principais vítimas da violência no trânsito na capital paulista, que teve o ano com maior número de mortes por acidentes com veículos desde 2015.

A discussão sobre a seguranças nas ruas e avenidas na cidade ganhou força nas últimas semanas após o acidente em que o empresário Fernando Sastre de Andrade Filho bateu seu Porsche no Renault Sandero do motorista de aplicativo Ornaldo Viana, que morreu.

O corredor Washington Luís terá a Faixa Azul implementada em três trechos no sentido centro: entre a Avenida Interlagos e a Rua Lacedemônia; entre a Avenida Dória e a Rua Viaza; e entre a Rua Vieira de Morais e a Avenida dos Bandeirantes.

O Túnel Ayrton Senna I será contemplado com a nova sinalização entre a Avenida Vinte e Três de Maio e a Rua Colentino Marques.

Já a Avenida Santos Dumont, desde a avenida Braz Leme até a Ponte das Bandeiras, receberá a Faixa Azul em ambos os sentidos.

Ainda, um trecho da Rua Santa Eulália, entre as avenidas Cruzeiro do Sul e Santos Dumont, terá a Faixa Azul no sentido centro.

Em março, a Prefeitura foi autorizada pela Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran) a iniciar a ampliação de mais 120 km do projeto-piloto da Faixa Azul em mais 28 vias, totalizando 200 km até dezembro de 2024. Hoje, a cidade oferece 90,1 km.

Atualmente, a frota de motos da cidade é de 1,3 milhão de veículos em circulação. O projeto tem como objetivo reduzir o número de acidentes graves e óbitos de motociclistas.

"A Faixa Azul é baseada em dois princípios de segurança viária: Visão Zero e Sistemas Seguros. A Visão Zero é uma abordagem em que nenhuma morte no trânsito é aceitável - todas são evitáveis. Já o Sistema Seguro é uma forma de evitar que os erros ‘humanos’ dos diferentes usuários do viário possam ocasionar em ferimentos graves ou mortes", diz a gestão municipal.

Confira as vias que receberam aprovação para implantação da Faixa Azul:

Estrada de Itapecerica;

Avenida Senador Teotônio Vilela;

Avenida Engenheiro Armando de Arruda Pereira;

Rua Vergueiro;

Avenida Santos Dumont (entre Av. Braz Leme e Ponte das Bandeiras);

Avenida Braz Leme;

Rua Santa Eulália;

Via Elevada Presidente João Goulart;

Túnel Ayrton Senna I;

Complexo Viário Maria Maluf;

Viaduto Ministro Aliomar Baleeiro;

Avenida Eliseu de Almeida;

Avenida Salim Farah Maluf;

Avenida Pirajussara;

Avenida Professor Luiz Ignácio Anhaia Mello;

Avenida Washington Luís;

Avenida Inajar de Souza;

Avenida do Cursino;

Avenida Jornalista Roberto Marinho;

Avenida Escola Politécnica;

Avenida Doutor Gastão Vidigal;

Avenida Aricanduva;

Avenida Doutor Ricardo Jafet;

Avenida Professor Abraão de Morais;

Avenida Presidente Tancredo Neves;

Avenida Governador Carvalho Pinto/ Avenida Dom Helder Câmara/ Avenida Calim Eid;

Rua Sapetuba;

Eixo Norte/Sul (Av. Moreira Guimarães; Av. Rubem Berta; Viaduto 11 de Junho; Av. 23 de Maio; Túnel São João Paulo II; Av. Prestes Maia; Passagem Tom Jobim; Av. Tiradentes; Av. Santos Dumont, entre Av. Braz Leme e a Ponte das Bandeiras, e Ponte das Bandeira).