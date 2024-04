Tarcísio decide pagar bônus de R$ 500 milhões para policiais em meio a disputa na segurança

O chefe do Executivo abordou o registro dos TCs previsto na ordem preparatória, mas não a possibilidade da PM fazer diligências sobre essas ocorrências, que também consta na ordem, e é o principal problema apontado por representantes dos policiais civis.

Na noite desta sexta-feira, o delegado-geral da Polícia Civil, Artur José Dian, gravou um vídeo em que reagiu ao plano do governo. "Referente ao termo circunstanciado elaborado por outras instituições através do registro de ocorrências, não as dá direito de efetuar investigações criminais e somente se ater aos limites das decisões do nosso Supremo Tribunal Federal", disse ele.

O líder do PP na Assembleia, o deputado Delegado Olim, afirmou ao Estadão que a elaboração de TC pela PM já está decidida pelo governador, mas que a Polícia Civil não vai concordar com a invasão de suas atribuições, com a realização de diligências complementares, pela PM. "É inconstitucional", disse. De acordo com ele, se a razão para a PM fazer o TC é dar mais agilidade ao registro de ocorrências, aumentando a permanência das viaturas nas ruas, ao fazer as diligências vai ocorrer justamente o contrário.

"Em vez da viatura ficar empenhada na delegacia, ela vai ficar empenhada fazendo investigação, em vez de aumentar o tempo de patrulhamento. Não tem sentido", afirmou. A intenção de Derrite e de Tarcísio abriu uma crise com a Polícia Civil, que se sente desprestigiada pelo governador e pelo secretário. O desconforto começou com o fato de os delegados se sentirem colocados de lado no combate ao Primeiro Comando a Capital (PCC), como se a cúpula da secretaria não confiasse no trabalho da classe.

Isso porque várias operações grandes feitas contra a facção, como a Operação Fim da Linha, no início do mês, tiveram suas buscas e ordens de prisão realizadas com a presença exclusiva da PMs e de promotores do Grupo de Atuação Especial de Combate ao crime Organizado (Gaeco). O Conselho da Polícia Civil adiantou uma reunião mensal e vai se reunir na próxima segunda-feira, 22.

A crise já chegou até a Assembleia, onde o governo estadual tem enfrentado dificuldade para aprovar seus projetos em reação à suposta falta de diálogo de Derrite.