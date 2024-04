Brasileiro agredido na Irlanda diz temer sair na rua: 'Ele segue solto'

Roberto Gomes também comentou sobre casos de xenofobia que brasileiros têm passado no país europeu e que sequer vão para a mídia. Total de brasileiros por lá quintuplicou de 2016 a 2022.

Já vi bastante [caso de xenofobia] e que não são divulgados. Por isso toda essa luta, isso precisa ser divulgado. Diariamente na Irlanda, sem exagero, acontece alguma coisa. Não grave como foi comigo que precisei levar ponto e ir para o hospital. Roberto Gomes, brasileiro na Irlanda

Meu ataque foi no sábado. Esse do vídeo foi na sexta. Foram irlandeses adolescentes simplesmente gravando vídeo dando soco na cara de brasileiro como se fosse piada. Tanto que na descrição do vídeo tem uma hashtag chamada 'prank', que seria pegadinha. Então, isso é muito mais normal do que parece. Roberto Gomes, brasileiro na Irlanda

