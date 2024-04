Empresário acusado de drogar e abusar de 3 mulheres em PE cai no grampo com delegada

Coelho não retornou a reportagem. Vilaça confirmou que foi procurado via WhatsApp pelo empresário, que segundo ele pediu uma reunião para tratar de um "assunto pessoal importante para caramba", sem adiantar sem detalhes. "Essa mensagem nunca foi respondida por mim e a reunião nunca ocorreu. Depois disso, não houve mais nenhuma tentativa de contato. Ainda assim, é preciso esclarecer: na época em que recebi a mensagem, dia 5 de março, as investigações sobre Rodrigo Carvalheira não eram de conhecimento público, portanto eu também as desconhecia."

Nas mensagens obtidas pela Polícia Civil, Rodrigo Carvalheira conversa sobre as investigações com a delegada Natasha Dolci. As mensagens levaram a corporação a pedir uma investigação à parte sobre a conduta dela, por suspeita de tráfico de influência e advocacia administrativa. Em entrevista ao Diário de Pernambuco, a delegada alegou que essa foi uma "conversa informal entre amigos".

A delegada afirma nas mensagens que o empresário está "esperando demais" e que poderia "ter corrido atrás". Carvalheira responde que está "esperando o negócio da filiação da turma, o prazo da galera para acalmar na política". Também afirma que "Daniel não quis se meter". "Aí só Túlio", emenda. O trecho seguinte é inaudível.

Os diálogos foram revelados pela blogueira Noélia Brito e confirmados pelo Estadão.

O juiz José Claudionor da Silva Filho, da 18.ª Vara Criminal da Capital, chegou a decretar a prisão preventiva do empresário, por suspeita de obstruir o inquérito.

"O investigado possui amizade dentro da própria Polícia Civil de Pernambuco e está fazendo uso de sua influência política para atrapalhar a presente investigação, além de estar intimidando vítimas e testemunhas do caso", justificou o magistrado.