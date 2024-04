Maquiador anuncia fim temporário de loja que vende perfume 'Jair Bolsonaro' após golpes

Já em outras publicações, Agustin também informou que vai se distanciar das redes sociais e, junto, a loja ficará temporariamente suspensa, contudo, voltará a funcionar na segunda semana de maio. "Este tempo offline das redes sociais vai ser muito bom não só para mim, mas também para você que é meu cliente."

O perfume que leva o nome de Bolsonaro foi lançado no dia 21 de março, dia do aniversário dele. De acordo com o maquiador, o perfume traz na essência exclusividade, força masculina e resiliência.

"Em 2018, o fim da minha carreira foi noticiado. Tudo aquilo que tinha me levado anos para construir, não existia mais. Foi muito difícil ver tudo desabar da noite pro dia apenas por expor a minha opinião política", disse Agustin no Instagram ao anunciar a nova fragrância. "Hoje começa uma nova era, com a honra e o privilégio de termos assinado na nossa marca um perfume pelo homem que mais admiramos: Jair Bolsonaro."

Amigo próximo da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, o maquiador já lançou outros produtos com a família, como a linha de cosméticos. Já em agosto de 2023, Agustin e a ex-primeira-dama também anunciaram uma fragrância intitulada "Lady M".