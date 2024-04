Gleisi ironiza lei dos EUA para banir TikTok e questiona 'defensores da liberdade'

A deputada federal e presidente do PT, Gleisi Hoffmann (PR), ironizou, nesta quinta-feira, 25, a sanção da lei que bane o TikTok dos Estados Unidos caso plataforma não corte laços com a China. Nas redes sociais, a deputada disse que a "gritaria contra a censura" seria diferente se a legislação fosse aprovada em outros países. "Como é que ficam agora os defensores da 'liberdade de expressão' do mentiroso Elon Musk e do seu bando de fascistas?", escreveu.

"Imagina a gritaria 'contra a censura' se fosse na China, em Cuba, na Venezuela... Mas foi nos Estados Unidos que o Congresso aprovou e o presidente sancionou uma lei que pode banir o TikTok do país se não for vendido a um grupo privado estadunidense. Como é que ficam agora os defensores da 'liberdade de expressão' do mentiroso Elon Musk e do seu bando de fascistas? Ditadura contra a rede social dos outros é colírio, né?", disse no X (antigo Twitter).

No sábado, 20, a Câmara dos Representantes dos EUA aprovou o projeto de lei que expulsa a plataforma do país se o proprietário com sede na China não vender sua participação dentro de um ano. O Senado do país deu aval à proposta na terça-feira, 23. Os legisladores examinaram o popular aplicativo de vídeos devido a acusações de que seus laços com o país asiático representam um risco para os dados pessoais da população norte-americana. A lei foi sancionada pelo presidente Joe Biden nesta quarta-feira, 24.