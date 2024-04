Comerciantes da 25 de março enfrentam interrupção de energia no centro de SP

Lojistas da região da Rua 25 de março, no centro de São Paulo, tiveram problemas com o abastecimento de energia na manhã da sexta-feira, 26. De acordo com a União dos Lojistas da 25 de Março e Adjacências (Univinco), tomadas de voltagem 220 deixaram de funcionar no local, prejudicando o pleno funcionamento de comércios, afetando, por exemplo, a emissão de notas fiscais.

O problema, segundo a Univinco, foi registrado nas ruas Comendador Abdo Schahin, Carlos de Souza Aguiar e 25 de Março. Segundo a entidade, são cerca de 800 estabelecimentos, distribuídos em aproximadamente 4 quadras, afetados. "Este é o segundo dia consecutivo de interrupção, justamente às vésperas do final de semana, quando o movimento de clientes é ainda mais intenso", disse a Univinco em nota.

A Enel, empresa responsável pela distribuição de energia em São Paulo, afirmou que a energia foi reestabelecida nos endereços por volta das 12h45.

"Logo que a interrupção foi detectada, equipes de manutenção foram mobilizadas e seguem trabalhando no local. Ontem, 25, uma falha em um transformador impactou pontualmente alguns clientes, sendo a energia restabelecida no mesmo dia", disse a empresa em nota.