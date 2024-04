Tribunal de Contas multa em R$ 17 mil prefeito que usou carros oficiais para carnaval na Bahia

Para o conselheiro é "impossível" ele (Alexandre Braga) não estar ciente das notificações do Tribunal de Contas, "tendo em vista as dimensões do município e o clamor dos fatos, o que o torna diretamente responsável pela omissão no dever de prestar contas".

Também pesou para a decisão do conselheiro de Contas o fato de o prefeito, apesar de não se manifestar no processo, ter assinado a procuração ao advogado particular contratado para defender o município.

Além da multa, o despacho de Dimas Ramalho dá novo prazo de cinco dias úteis para que o prefeito apresente os documentos negados à Fiscalização. O conselheiro determinou ainda o envio de cópias da decisão à Polícia Federal, ao Ministério Público Federal, ao Ministério Público Estadual, ao Tribunal de Contas da União, ao Ministério Público de Contas, e à Câmara de São José do Barreiro.

COM A PALAVRA, O PREFEITO LÊ BRAGA

