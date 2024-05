Veterinário viraliza com atendimento a louva-a-deus, alpaca e peixes

As pessoas têm que parar de achar que [fazer cirurgia] é perder de tempo ou achar que fez em vão porque o animal morreu. Quando o proprietário vem e implora para que você faça tudo o que foi possível para tentar salvar, não tem nada mais gratificante do que receber o obrigado daquela família. A gente nunca sabe o que aquele animal significa para a família.

Luiz Fernando Guaraná

Como sei se animal está bem?

No caos de cães e gatos, os tutores podem achar mais fácil notar que algo não está indo muito bem e que é hora de procurar ajuda médica. Para animais não convencionais, o diagnóstico pode ser um desafio porque eles tendem a não demonstrar fragilidade - na natureza, esse comportamento pode facilitar a vida dos predadores.

Os animais não vão falar para a gente o que está acontecendo. Um bom observador consegue identificar: o animal fica mais quieto, muda de coloração, adota comportamentos que não eram habituais. No caso dos peixes, ele muda o nado e a frequência alimentar. São sinais discretos, mas quem o acompanha, nota.

No caso dos animais não convencionais, o médico veterinário alerta da importância de só criar aqueles que estão devidamente legalizados junto aos órgãos ambientais e com autorização do Ibama - o que ele considera uma ferramenta importante no combate ao tráfico de animais.