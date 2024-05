'Percepção do estrago': grupo cria adesivos que simula nível das enchentes

Um coletivo de comunicadores gaúchos que vivem em São Paulo resolveram criar adesivos que chamassem atenção para a "emergência climática" após os estragos causados pelas chuvas no Rio Grande do Sul. Os papéis utilizados na ação vêm com a frase "Água Até Aqui" e simulam o nível das enchentes em várias regiões da cidade.

Queríamos que as pessoas tivessem a percepção do estrago no Rio Grande do Sul mesmo longe. Agora, as coisas estão em uma situação extrema no Sul, mas as pessoas não têm muita consciência da emergência climática que estamos vivendo. Rodrigo V. Cunha, um dos idealizadores do projeto

O empresário Rodrigo V. Cunha, 47, se uniu a outros cinco amigos gaúchos que estavam angustiados com a situação.