Polícia prende suspeitos de transmitir HIV em abusos a crianças no Amazonas

Suspeitos foram identificados após quebra dos dados dos celulares autorizada pela Justiça. Investigação teve colaboração do MP e da Polícia Federal.

Conforme o teor dessas conversas, conseguimos verificar que eles [suspeitos presos] tinham preferência por crianças do sexo masculino. Inclusive, falavam de abordagens que poderiam ser feitas em locais públicos e privados.

Joyce Coelho, delegada da Polícia Civil do AM