Agenda cultural SP: Bruce Dickinson, Lulu Santos e a banda McFly se apresentam na cidade

Não só de Madonna viverá o fim de semana. Não faltarão opções, entre shows nacionais e internacionais, para quem ficar em São Paulo. Uma das atrações é a banda inglesa de pop rock McFly, que volta ao País para lançar o álbum Power to Play. A apresentações ocorrerão no Espaço Unimed, nos dias 2 (ingressos já esgotados) e 3 de maio.

O músico inglês Bruce Dickinson, conhecido por seu trabalho à frente da banda Iron Maiden, se apresenta no Vibra São Paulo, no sábado (4).

Entre os artistas nacionais que se apresentam neste fim de semana, estão nomes como Lulu Santos, Simone, Tom Zé e Dudu Nobre.

Para quem procura uma atração fora da música, a novidade é a exposição imersiva Desafio Salvador Dalí: Uma Exposição Surreal, em cartaz na FAAP, com a reprodução em alta qualidade de mais de 100 obras do artista espanhol.

No teatro, o destaque é a estreia da peça A Última Entrevista de Marília Gabriela, comédia dramática que une a jornalista e apresentadora ao seu filho caçula, Theodoro Cochrane, no palco.

Confira outras opções da agenda:

Dori Caymmi convida Renato Braz

2/5, quinta-feira, 21h30 e 3/5, sexta-feira, 22h - O músico Dori Caymmi, filho de Dorival Caymmi, convida o cantor Renato Braz para celebrar o repertório do pai, que completaria 110 anos em 2024. O show também marca o lançamento do documentário Dorival Caymmi - Um Homem de Afetos, da diretora Daniela Broitman (LEIA MAIS AQUI). Onde: Casa de Francisca. R. Quintino Bocaiúva, 22, Centro. Quanto: R$ 260.

McFly

2/5, quinta-feira (esgotado) e 3/5, sexta-feira, 21h - A banda de pop rock inglesa volta ao País - eles estiveram por aqui em 2022 - para o lançamento do álbum Power to Play, o sétimo de sua história da banda que já tem 20. O disco foi impulsionado pelos singles God Of Rock & Roll e Where Did All The Guitars Go?, duas das músicas que estão garantidas no roteiro. Onde: Espaço Unimed. R. Tagipurú, 795, Barra Funda. Quanto: R$ 380/R$ 920.

Jards Macalé

3/5, sexta-feira, 21h e 4/5, sábado, 21h - Acompanhado por uma banda formada apenas por mulheres, o cantor e compositor mostra o repertório do álbum Coração Bifurcado, seu mais recente lançamento, de 2023. Além da faixa título, há músicas como Mistérios do Nosso Amor, gravada com a adesão de Maria Bethânia, e O Amor Vem da Paz. Onde: Sesc Vila Mariana. R. Pelotas, 141, Vila Mariana. Quanto: R$ 18/R$ 60.

Mundo Livre S/A

3/5, sexta-feira, 21h30 e 4/5, sábado, 21h30 - A banda celebra os 30 anos de lançamento do álbum Samba Esquema Noise, um dos símbolos do movimento manguebeat, retomando seu repertório por completo e levando ao palco, além do som, toda a atmosfera no qual ele foi lançado, representada em luz e figurinos. Onde: Sesc Pompeia. Comedoria. R. Clélia, 93, Pompeia. Quanto: R$ 15/R$ 50.

Dudu Nobre

3/5, sexta-feira, 21h; 4/5, sábado, 21h; 5/5, domingo, 18h - O sambista e compositor apresenta shows de sucessos. Entre as músicas que se destacaram em sua carreira estão A Grande Família, No Mexe Mexe, No Bole Bole e Posso Até Me Apaixonar. Onde: Sesc Pinheiros. R. Paes Leme, 195, Pinheiros. Quanto: R$ 18/R$ 60.

Trio Mocotó

3/5, sexta-feira, 21h30 - Formado em 1968, o trio, atualmente com Fritz Escovão, Joãozinho Parahyba e Nereu Gargalo, apresenta o ritmo que ajudou a consagrar: o samba-rock. A cantora Liniker fará uma participação especial nas canções Não Adianta, Coqueiro Verde e Pensando Nela. O show de abertura será do rapper BNegão. Onde: Casa Natura Musical. R. Artur de Azevedo, 2.134, Pinheiros. Quanto: R$ 80/R$ 200.

Bruce Dickinson

4/5, sábado, 22h - O músico inglês, conhecido por seu trabalho à frente da banda de heavy metal Iron Maiden, traz ao País a turnê solo The Mandrake Project, baseada em seu mais novo álbum, feito em parceria com o produtor Roy Z. A banda brasileira Clash Bulldog's abrirá o show. Onde: Vibra São Paulo. Av. das Nações Unidas, 17.955, V. Almeida. Quanto: R$800 (apenas ingressos para pista estão disponíveis).

Lulu Santos

4/5, sábado, 22h - O cantor e compositor traz de volta a São Paulo o show Barítono, turnê em que ele assumiu o registro grave de sua voz. Por isso, o público poderá ver, de certo modo, novas versões para canções como Tempos Modernos, Como Uma Onda e Assim Caminha a Humanidade. Onde: Espaço Unimed. R. Tagipurú, 795, Barra Funda. Quanto: R$ 180 (apenas ingressos de pistas estão disponíveis).

Simone

4/5, sábado, 22h - A cantora faz o encerramento da turnê Tô Voltando, que comemora seus 50 anos de carreira. No repertório, sucessos como Tô Que Tô, Jura Secreta, Começar de Novo, Encontros e Despedidas e O Que Será. Simone se prepara para o lançamento de um novo álbum. Onde: Tokio Marine Hall. R. Bragança Paulista, 1.281, Vila Cruzeiro. Quanto: R$ 180/R$ 420.

Tom Zé

4/5, sábado, 22h - Ocupante da cadeira 33 da Academia Paulista de Letras, o músico faz apresentação em que relembra seus principais sucessos de carreira - com sua habitual irreverência. Entre eles, estão músicas como Vai (Menina, Amanhã de Manhã), Tô e Augusta, Angélica e Consolação. Onde: Casa Natura Musical. R. Artur de Azevedo, 2.134, Pinheiros. Quanto: R$ 90/R$ 120.

Daniel Drexler

4/5, sábado, 21h e 5/5, domingo, 18h - O músico e cantor, irmão de Jorge Drexler, apresenta o show La voz de la diosa Entropía, baseado no álbum de mesmo nome, lançado em 2022. Drexler ainda mostrará canções que estarão em seu futuro trabalho, que está sendo gravado no Brasil. As apresentações terão a participação da cantora brasileira Bruna Caran. Onde: Sesc Pompeia. Teatro. R. Clélia, 93, Pompeia. Quanto: R$ 15/R$ 50.

Teatro

A Última Entrevista de Marília Gabriela - Na comédia dramática, a jornalista e apresentadora Marília Gabriela é entrevistada por seu filho caçula, Theodoro Cochrane, em um programa de TV. O texto assinado por Michelle Ferreira mistura ficção e realidade, mostrando um jogo perigoso que revela os arquétipos da relação entre mãe e filho, entremeados por temas como feminismo, etarismo e conflitos geracionais. A direção é de Bruno Guida. Onde: Teatro Unimed. Al. Santos, 2.159, Jardins. Quando: De 3/5 a 30/6. 6ªs e sábados, 20h; domingos, 18h. Quanto: R$ 100/R$ 180.

As Coisas Que Perdemos no Fogo - O monólogo estrelado por Juliana Lohmann é baseado no conto homônimo da escritora argentina Mariana Enriquez . A história apresenta uma realidade distópica na qual mulheres passam a se atirar em fogueiras voluntariamente, como forma de protesto às violências a que são submetidas. Queimadas e desfiguradas, elas se tornam perigosamente indestrutíveis. A direção e dramaturgia é de Lara Duarte. Onde: Centro Cultural São Paulo. Sala Ademar Guerra. R. Vergueiro, 1.000, Liberdade. Quando: De 4 a 26/5. Quanto: Gratuito (retirar uma hora antes ou reservar).

São Paulo - O espetáculo estrelado por Regina Braga e dirigido por Isabel Teixeira se despede dos palcos com uma nova temporada na cidade. O roteiro idealizado por Regina passeia pelos encantos, mistérios e fatos curiosos de São Paulo, inspirado por textos de José Miguel Wisnik, Mario de Andrade, Oswald de Andrade, Paulo Prado, Castro Alves, Paulo Caruso, Guilherme de Almeida, entre outros. Onde: Teatro Bravos. Complexo Aché Cultural. R. Coropés, 88, Pinheiros. Quando: De 4 a 26/5. Sábados, 20h; domingos, 18h. Quanto: R$ 100.

A História Sem Fim - O clássico de fantasia do escritor alemão Michael Ende, já contado nos cinemas, ganha uma adaptação dirigida por Carla Candiotto. Na história, um dragão branco e um unicórnio azul conduzem um menino sonhador por um mundo mágico, onde tudo parece ser possível de se realizar. No elenco, nomes como Camila Cohen, Eric Oliveira e Ernani Sanchez. Onde: Teatro do Sesi-SP. Av Paulista, 1.313, Bela Vista. Quando: Estreia 31/3. 5ªs e 6ªs, 11h; sábados e domingos, 15h. Até 30/6. Quanto: Gratuito (reservas).

Musical

O Adorável Trapalhão, O Musical - Idealizada por Rafael Aragão e dirigida por José Possi Neto, a comédia musical aborda a vida e carreira do comediante Renato Aragão e seu personagem Didi, sucesso no programa Os Trapalhões, desde sua infância, passando por seu sucesso nos cinemas e sua consagração como embaixador pela infância da Unesco. Renato faz uma participação no espetáculo, que tem grande elenco, interpretando Didi. Onde: Teatro VillaLobos. Av. Drª Ruth Cardoso, 4.777, Jd. Universidade Pinheiros. Quando: De 19/4 a 26/5. 6ªs, 20h; sábados e domingos, 16h e 20h. Quanto: R$ 39,60/R$ 280.

Exposições

Desafio Salvador Dalí: Uma Exposição Surreal - Com a ajuda da tecnologia, mais de 100 obras do artista espanhol - um dos gênios do surrealismo - poderão ser vistas na mostra. A telas serão reproduzidas em telas mantendo as cores e texturas originais escolhidas por Dalí. O conteúdo estará dividido em seis áreas expositivas: Descobrindo Dalí, contendo a evolução de sua trajetória pessoal e produção como pintor; Dalí Poliédrico, com as ilustrações de Dalí para clássicos da literatura, como Dom Quixote; Ateliê Daliniano, com a recriação do principal ateliê do artista em Portlligat, litoral da Catalunha; Surrealismo, na qual há um túnel destinado à inserção sensorial nos quadros mais representativos de sua obra; Imagens de Dupla Interpretação e Estereoscopia; uma experiência sensorial pelas pesquisas estéticas e científicas de Dalí; e A Inspiração de Salvador Dalí; um conteúdo audiovisual de oito minutos que possibilita a percepção de detalhes que durante anos foram invisíveis na produção do artista. Onde: Museu de Arte Brasileira da Fundação Armando Alvares Penteado (FAAP). R. Alagoas, 903, Higienópolis. Quando: De 1º/5 a 30/6. De 3ª a domingo, 10h/21h. Quanto: R$ 60.

Espelhos D'Água - A artista gaúcha Vera Reichert exibe mais de 30 obras - muitas delas inéditas - , entre imagens do fundo do mar em escotilhas espelhadas, imagens de superfícies de lagoas emolduradas e em forma de gotas de acrílico. O objetivo da mostra é propor uma reflexão sobre a relação entre a água e seus diferentes biomas. Onde: Caixa Cultural São Paulo. Praça da Sé, 111, Centro. Quando: De 03/5 a 16/6. De 3ª a sábado, 10h/18h; domingo, 9h/17h. Quanto: Gratuito.

Literatura

Festival Serrote - A sétima edição do evento organizado pela revista de ensaios do Instituto Moreira Salles vai reunir escritores, pesquisadores, jornalistas e artistas para debates sobre temas como as literaturas periféricas e as narrativas de experiências negras. Entre os convidados, estão nomes como escritor chileno Alejandro Zambra, destaque na literatura latino-americana contemporânea, e a roteirista e ativista brasileira Triscila Oliveira, coautora das HQs Confinada e Os Santos. Onde: Cineteatro do IMS Paulista. Av. Paulista, 2.424, Consolação. Quando: 3 e 4/5. Quanto: Gratuito.