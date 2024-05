Enchente no RS: casal deixa casa própria e vai para alugada com doações

Ao todo, os cabeleireiros gastaram R$ 6 mil com os novos itens e mudança. "Tem as coisas do salão que a gente também teve que comprar. A gente comprou tudo do mais básico pra, pelo menos, poder trabalhar, porque a nossa única fonte de renda é aqui", complementa Lampert.

Xavier diz que o salão ficou fechado por cerca de duas semanas — e ele ficou surpreso, positivamente, assim que reabriu. "Tem muita gente que foi atingida e perdeu mais coisas do que nós, mas estão vindo pra dar uma força."

Todo mundo está se ajudando. A cidade em si tá bem em solidariedade. As pessoas com as pessoas.

Wagner Xavier

A geladeira do casal, por exemplo, estragou. Ela foi consertada nesta sexta-feira (17). E quem consertou não cobrou nada por isso, mesmo também tendo sido atingido pela enchente.

18.mai.2024 - Beira do rio Paranhana, no município de Igrejinha (RS) Imagem: Marcelo Ferraz/UOL

Pós-desastre

A cidade de Igrejinha fica no vale do rio Paranhana, que corta a cidade. A cheia do rio atingiu 80% da área urbana do município. Nos últimos dias, a água baixou. E, então, teve início o processo de limpeza em toda a cidade.