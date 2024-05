Fachin arquiva inquérito sobre propina a Romero Jucá e Renan Calheiros

O arquivamento acata parecer da Procuradoria-Geral da República. Segundo Fachin, a medida foi determinada em razão da 'ausência de interesse do Ministério Público' que se manifestou pelo 'esgotamento das linhas de investigação sem corroboração dos fatos investigados'.

A indicação é que os relatos dos delatores não teriam se confirmado com as apurações conduzidas desde 2017.

O parecer da PGR foi apresentado ao STF no dia 25 de abril pelo procurador-geral Paulo Gonet. Ele destacou como os elementos colhidos na investigação 'não são suficientes para o oferecimento de denúncia' contra Jucá e Renan.

Gonet apontou a 'falta de perspectiva de obtenção de novos elementos' e lembrou que os fatos narrados pelos delatores remontam a 2014. Ele apontou falta de 'justa causa' para eventual ação penal contra os parlamentares e também para 'inexistência de outras 'diligências eficazes a permitir a continuidade das investigações.

No parecer, o procurador citou Toffoli - rememorando a decisão do ministro que anulou todas as provas obtidas a partir do acordo de leniência da Odebrecht e as informações recolhidas dos sistemas Drousys e MyWebDay, usados no setor de propinas da empreiteira.

"Não são hábeis a elucidar a prática do crime de corrupção passiva", indicou.