Irmãos Joesley e Wesley Batista se reúnem com Lula pela 1ª vez após Lava Jato

Os irmãos Joesley e Wesley Batista, antigos donos da companhia alimentícia JBS, se reuniram com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no Palácio do Planalto nesta segunda-feira, 27. É a primeira vez que os dois são recebidos na sede do Poder Executivo desde que se afastaram da empresa em 2017, após fecharem um acordo de delação premiada com a Procuradoria Geral da República (PGR), no bojo da Operação Lava Jato.

O encontro de Lula e os irmãos Batista nesta segunda-feira se deu durante uma agenda com a Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carne (ABIEC), a Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA) e a Associação Brasileira de Frigoríficos. Acompanhado do ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, o petista discutiu a necessidade de doações de proteína animal para famílias atingidas pela tragédia climática no Rio Grande do Sul.

Joesley e Wesley voltaram ao Conselho de Administração da JBS em março. No mês passado, Lula cumprimentou os dois durante um evento no Mato Grosso do Sul. Na ocasião, o petista disse que os empresários são os "herdeiros primeiros", responsáveis por transformar a companhia na "maior empresa de proteína animal do mundo".