O que está longe do normal no RS após quase um mês de enchentes e deslizamentos? Entenda

A mobilização levou a uma ação conjunta dos governos para destinar mais uma bomba de drenagem ao local, onde grande parte das casas de bombeamento estão parcial ou totalmente inoperantes.

No auge da crise, apenas 4 das 23 funcionavam na cidade. Por enquanto, quatro das nove bombas flutuantes de alta capacidade emprestadas pela Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) operam na capital gaúcha, enquanto outras sete foram emprestadas a Canoas e Novo Hamburgo, dois dos municípios mais afetados da região metropolitana.

Outras 10 bombas de menor capacidade operam em Porto Alegre, das quais sete foram emprestadas por arrozeiros para a drenagem do entorno do aeroporto, enquanto outras três operam no entorno do chamado 4º Distrito - conjunto de bairros de passado industrial. Segundo a prefeitura, todas vão contribuir para baixar as inundações da zona norte.

Escolas: aulas seguem suspensas

Ao todo, 1.077 das 2.340 escolas foram afetadas de alguma forma, impactando 391,3 mil estudantes, de acordo com o Estado. Do total, 581 escolas sofreram danos, enquanto as demais ficaram sem acesso, viraram abrigos, estão sem serviços básicos (como energia) ou tiveram outros problemas. Além disso, 464 escolas não voltaram às aulas, das quais 221 não têm previsão de retorno.

O total não considera aquelas que paralisaram as aulas por causa do ciclone. As atividades estão suspensas em todas as instituições de Rio Grande e Pelotas, na Costa Doce, por exemplo.