'Meu coração ficou ali dentro', diz pai de Arthur Bisneto ao falar causa da morte

A morte de Arthur Bisneto foi anunciada pelo pai nas redes sociais, no início da tarde desta terça. "Vou encontrá-lo brevemente. Você pode esperar, meu filho. Sabe que não fujo dos meus compromissos!", disse o ex-ministro.

O deputado Pauderney Avelino (União-AM) informou sobre a morte do deputado na sessão do Congresso Nacional que analisou vetos presidenciais nesta terça. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), realizou um minuto de silêncio em respeito à memória do ex-parlamentar.

"Manifestamos nossos profundos sentimentos e pesar a todos os seus familiares, sobretudo ao seu pai Arthur Virgílio, que honrou por muitos anos a Câmara e o Senado", afirmou Pacheco.

Além de ocupar uma cadeira da Câmara dos Deputados entre 2015 e 2019, Arthur Bisneto foi secretário-chefe da Casa Civil de Manaus quando o pai foi prefeito pela última vez, entre 2017 e 2018. Ele também foi vereador da capital amazonense entre 2000 e 2002 e deputado estadual entre 2003 e 2014.

Na última participação em eleições, Arthur Bisneto foi vice na chapa do senador Omar Aziz (PSD-AM), que concorreu ao cargo de governador do Amazonas em 2018. Eles ficaram em quarto lugar, com 142.804 votos (8,1% dos votos válidos).