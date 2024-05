Morre ao 44 anos ex-deputado Arthur Bisneto, filho de Arthur Virgílio

Morreu hoje o ex-deputado federal Arthur Bisneto, aos 44 anos.

O que aconteceu

Arthur Bisneto foi deputado federal pelo PSDB do Amazonas entre 2015 e 2019, e deputado estadual por três mandatos, entre 2003 e 2015. O UOL entrou em contato com a Polícia Militar do Amazonas e questionou as circunstâncias da morte. Quando houver resposta, o texto será atualizado.

A informação da morte foi confirmada pelo pai dele, o ex-prefeito de Manaus e ex-senador, Arthur Virgílio Neto, nas redes sociais. "Você pode esperar, meu filho. Sabe que não fujo dos meus compromissos", escreveu.