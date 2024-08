CNJ nega investigar auxiliares de Moraes e vê 'objetivo oculto' do Novo em pedido

Poder de polícia

Fazendo ecoar as manifestações do STF e de Moraes sobre o caso, Salomão destacou o "poder de polícia" da Justiça eleitoral no período das eleições. Segundo o corregedor, é "totalmente desprovida de amparo" a alegação de que a falta de comunicação oficial para o presidente do TSE - na ocasião o próprio Moraes -, seria indicativo de falta funcional.

"Os atos indicados decorriam do poder de polícia inerente às atribuições da Justiça Eleitoral e tinham, como objetivo, tal como evidenciado nas mensagens apontadas, garantir a lisura do processo eleitoral em curso à época, a partir de conteúdo publicado em redes abertas e replicados com publicidade", anotou.

Na avaliação de Salomão, as mensagens divulgadas na verdade demonstram uma "preocupação excessiva em se registrar e oficializar todos os atos", contradizendo as alegações do Novo. Para o ministro, não há elementos mínimos que possibilitem a análise de uma eventual infração disciplinar.