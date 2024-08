Gilmar arquiva inquérito da PF sobre suspeita de propinas a Valdemar da Costa Neto

O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, arquivou inquérito sobre os ex-deputados Milton Monti e Valdemar da Costa Neto, presidente do PL, por supostas propinas na construção da Ferrovia Norte-Sul. O decano viu excesso de prazo na apuração, que foi aberta há sete anos, e considerou que não há "indícios mínimos de autoria e materialidade delitiva" que justifiquem a continuação do inquérito.

Gilmar avalia que as suspeitas que recaem sobre os ex-parlamentares tinham fundamento "apenas em relatos de colaboradores e em informações extraídas dos sistemas Drousys e MyWebDay do Grupo Odebrecht'. Drousys e MyWenDay eram usados pelo Setor de Operações Estruturadas, o departamento de propinas da empreiteira.

"Não se deve permitir, sob a perspectiva do interesse de agir ou da utilidade do procedimento investigatório, a manutenção de inquérito que não apresenta condições de alcançar resultado viável", anotou o ministro, em despacho assinado no último dia 16.