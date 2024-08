Preço do leite cai 1,5% em julho com maior oferta interna, aponta Cepea

São Paulo, 29/08 - O preço do leite captado em julho caiu 1,5% frente a junho, para R$ 2,7225 o litro na "média Brasil" medida pelo Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea). A queda interrompe o movimento de alta que vinha sendo observado desde novembro do ano passado. O valor, porém, ainda supera em 7,9% o de julho/23, em termos reais (os valores foram deflacionados pelo IPCA de julho/24). "Apesar de o preço do leite pago ao produtor acumular avanço real de 30,1% desde o início de 2024, a média de janeiro a julho deste ano (de R$ 2,50/litro) está 11,5% inferior à do mesmo período de 2023", disse o Cepea.Conforme o centro de pesquisas, o aumento da oferta no mercado interno explica o recuo dos preços ao produtor. O Índice de Captação Leiteira (ICAP-L) do Cepea avançou 4,6% em julho. "Todos os estados registraram alta na captação, mas o resultado foi puxado sobretudo pelos fortes crescimentos de 8% em Minas Gerais, de 4,7% no Rio Grande do Sul e de 4,1% em Santa Catarina", destacou o Cepea. "A produção de leite vem se recuperando, devido aos investimentos de pecuaristas em nutrição do rebanho."De acordo com o Cepea, mesmo que o Custo Operacional Efetivo (COE) tenha subido 0,62% em julho, a margem bruta do produtor se manteve em alta na "média Brasil". "Estima-se que a margem bruta do pecuarista tenha avançado 3,93% de junho para julho, passando de 82 centavos de real por litro para 85 centavos de real/l, considerando-se a 'Média Brasil'. Os cálculos são do Cepea em parceria com a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), tomando-se como base propriedades típicas amostradas no projeto Campo Futuro."O centro de estudos cita o aumento das importações de leite, o que eleva a oferta interna. "Em junho, houve aumento de 37,4% nas compras, totalizando 251,1 milhões de litros em equivalente leite, segundo dados da Secex compilados pelo Cepea. Essa quantidade supera em 35,3% a internalizada no mesmo período do ano passado."Em relação às indústrias, o Cepea menciona as margens mais apertadas. Pesquisas do Cepea feitas com a Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB) mostram que o leite UHT, a mussarela e o leite em pó fracionado se desvalorizaram 5,68%, 2,03% e 0,25%, respectivamente, em julho, o que também influenciou o pagamento da matéria-prima daquele mês. "Diante desse contexto, a expectativa é de que o terceiro trimestre seja marcado pelo recuo das cotações do leite cru", disse o Cepea.