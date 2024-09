Banco do Nordeste renova parceria com John Deere para linhas de crédito

São Paulo, 11 - O Banco do Nordeste (BNB) e a fabricante de máquinas agrícolas John Deere assinaram na terça-feira, 10, um acordo de cooperação técnica para facilitar o acesso dos produtores rurais a linhas de crédito específicas para aquisição de tratores, colheitadeiras, plantadeiras e outros equipamentos da marca, com validade de dois anos. O acordo, assinado pelo presidente do banco, Paulo Câmara, renova uma parceria desde 2004 que resultou na contratação de R$ 934,1 milhões em 520 operações de crédito. O valor médio das operações foi de R$ 1,7 milhão. "A gente sabe da importância da agroindústria, do agronegócio e de todas as atividades empresariais que estão em torno do agro", afirmou Câmara em nota. "Vemos uma melhoria na qualidade e na competitividade das ações com o uso da tecnologia."