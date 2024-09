Marina apresentou plano contra incêndios levando em conta experiência no Pantanal, diz Haddad

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta segunda-feira, 16, que os focos de incêndio combatidos no ano passado no Pantanal serviram de laboratório para o governo lidar com as queimadas que atingem outros biomas.

Ao relatar a reunião de cerca de três horas com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva nesta segunda-feira, Haddad informou que a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, apresentou um plano inspirado nos combates aos incêndios no Pantanal em 2023.

"Os focos de incêndio, no ano passado, no Pantanal serviram de laboratório para lidar com esse problema. Hoje, o Pantanal está em situação melhor do que no ano passado", declarou o ministro da Fazenda durante cerimônia de premiação do jornal Valor Econômico a empresas que se destacaram pelo desempenho financeiro e por práticas de sustentabilidade.

O plano de Marina, contou Haddad, visa levar a experiência do Pantanal para o combate a queimadas em outras regiões, sobretudo Amazônia e Cerrado. O ministro ressaltou que a maioria das queimadas são criminosas, o que torna mais desafiador o seu enfrentamento.

"Tem a dimensão repressiva do crime, que vai ter de ser endereçada. As mudanças climáticas, em si, já são um problema. Com o crime associado a isso, a situação se torna mais difícil de administrar", pontuou Haddad.