Paes promete distribuir Ozempic na rede pública: 'Rio não vai mais ter gordinho'

O prefeito do Rio de Janeiro e candidato à reeleição, Eduardo Paes (PSD), comentou nesta terça-feira (1º) que, se reeleito, pretende distribuir o medicamento Ozempic na rede pública de saúde da cidade. A declaração foi dada ao jornal Extra.

O Ozempic é um remédio injetável usado no tratamento da diabetes, mas ficou famoso por ter, como "efeito colateral", o fácil emagrecimento. Nas farmácias do Brasil uma unidade custa, em média, mil reais.

"Tomei muito Ozempic, aquele remedinho que está abaixando o peso de todo mundo. Ele vai ter a patente aberta no ano que vem, vai poder ter o genérico e vou colocar na rede pública toda", afirmou Paes, que mencionou ter perdido 30 kg com o uso do medicamento.