Parceria PT-PSOL em SP fica em xeque após votação baixa de Boulos

Os petistas também afirmam que o psolista teria atingido um teto de votos sem conseguir avançar para outros eleitorados. Em 2020, Boulos fechou o segundo turno com 2,1 milhões de votos. Neste ano, foram 2,3 milhões (leia mais abaixo).

O vice-presidente da legenda, Washington Quaquá, classificou a escolha por Boulos como "a crônica de uma morte anunciada". Ele é um dos petistas que defendem chapas "amplas" e cita como exemplo a eleição de Fortaleza (CE), onde Evandro Leitão (PT) venceu com uma vice do PSD. Quaquá, que foi eleito prefeito em Maricá (RJ), publicou as críticas ao partido nas redes sociais.

Aliados do deputado e psolistas ressaltam que o PT não tem um representante no estado que consiga atrair o mesmo número de votos. Eles ironizam ainda o resultado pífio de Jilmar Tatto nas eleições de 2020 — o secretário de comunicação do PT amargou o 6º lugar com 8,65% dos votos válidos na corrida municipal e atingiu a pior marca do partido na cidade.

As declarações de ambos os lados levaram a presidente nacional da sigla a se manifestar a favor do ex-líder do MTST. "Boulos esteve conosco nos piores momentos de nossas vidas", afirmou Gleisi Hoffmann, em referência ao impeachment de Dilma Rousseff, em 2016, e à prisão de Lula, em 2018. "Esteve ao nosso lado quando poderia ter disputado contra nós, pela esquerda", disse em entrevista à Folha de S.Paulo.

A presidente do PSOL, Paula Coradi, também procurou colocar panos quentes e destacou que a preocupação do momento é frear o avanço da extrema direita. "Primeiro, vamos ganhar a Presidência para depois nos preocuparmos com 2028", disse. Ela ressalta que a campanha de 2024 foi feita conjuntamente e ambos os lados cumpriram os acordos firmados.

Já o ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira, foi mais enfático ao afirmar que a parceria deve permanecer. "A derrota não vai nos afastar do Boulos. O PT considera que a campanha foi boa, apesar de muito difícil, e temos de ressaltar que essa eleição foi a eleição dos prefeitos, que se reelegeram em sua grande maioria", destacou, sem citar diretamente o pleito de 2028.