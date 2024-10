PGR denuncia ao STF deputado que chamou Lula de 'ladrão' e 'corrupto'

Segundo a PGR, "muito embora o denunciado tenha proferido as ofensas na condição de parlamentar, as referências por ele feitas à vítima, se já não fossem estranhas e descontextualizadas do embate político-partidário em que foram utilizadas, extrapolaram, pela forma abusiva, a imunidade de palavras de que se encontrava investido, por força do cargo".

Ao oferecer a denúncia, a entidade pediu que fosse marcada uma audiência para negociação de um acordo de transação penal —quando o acusado aceita cumprir algumas medidas em troca do arquivamento do processo. Caso não haja acordo, o caso tramitará normalmente.

A Procuradoria-Geral também pediu ao Supremo a fixação de um valor mínimo para reparação dos danos causados pelas ofensas do parlamentar ao presidente. O relator do caso na Corte é o ministro Luiz Fux, que decidirá sobre o acolhimento ou não da denúncia.

O Estadão tentou contato com o deputado, mas ainda não obteve retorno.