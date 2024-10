No Rio, Eduardo Paes vota acompanhado do vice e se diz confiante em vitória no primeiro turno

O prefeito do Rio, Eduardo Paes (PSD), candidato à reeleição, votou na manhã deste domingo, 6, acompanhado da família, candidato a vice-prefeito Eduardo Cavaliere (PSD), em São Conrado, na zona sul da cidade. Em entrevista após a votação, o atual chefe do Executivo municipal disse estar confiante em uma vitória no primeiro turno.

"Venho mais uma vez agradecer o carinho da população dessa cidade, ao longo de toda essa campanha, de todo esse processo. Espero muito poder vencer hoje, poder dar continuidade ao trabalho que a gente vem fazendo, de muito amor, de muita dedicação. Tenho que ter certeza que a gente pode encerrar hoje essa votação para que o debate político e a politicagem não atrapalhem o nosso esforço de continuar governando o Rio de Janeiro", disse.

Questionado se o nível da campanha no Rio foi melhor do que o apresentado na disputa em São Paulo, Paes disse que toda repercussão negativa sobre a campanha paulista "é ruim para o processo democrático".

"Eu não fiquei acompanhando muito a campanha de São Paulo, mas toda hora a gente via muita notícia negativa. Tudo isso é muito ruim para o processo democrático e político. Temos que debater propostas para a cidade. No Rio, conseguimos fazer isso", finalizou.

Com um recall eleitoral de três mandatos à frente da segunda maior cidade do País em número de eleitores, Paes chega às urnas com expectativa de vitória em primeiro turno, como mostraram as pesquisas Atlas, Datafolha e Quaest divulgadas neste sábado, 5.

O prefeito manteve uma vantagem de ao menos 30 pontos porcentuais contra o segundo colocado na disputa, o deputado federal bolsonarista Alexandre Ramagem (PL), durante toda a campanha. Nesta reta final, os levantamentos mostraram uma suave reação do ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência (Abin).

Em uma campanha marcada pelo amplo favoritismo do atual prefeito nas pesquisas de intenção de voto à prefeitura, o principal opositor do atual mandatário cultiva, nesta reta final da disputa, a esperança de chegar ao segundo turno das eleições municipais com o apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Eduardo Paes nasceu e foi criado na zona do sul do Rio, região nobre da capital fluminense. É formado em Direito pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio), com especialização em Políticas Públicas e Governo pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).

Foi eleito vereador do Rio pelo então PFL em 1996, seu primeiro cargo político. Dois anos mais tarde, em 1998, deixou a vereança, concorreu a deputado federal e foi eleito com 117.164 votos, cargo que ocupou até 2006, após ser reeleito, em 2002.