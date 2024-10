Tarcísio veta projeto de lei que prevê educação climática nas escolas de SP

O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) vetou, de forma integral, um projeto de lei (PL 80/2023) aprovado pela Alesp (Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo) que propunha o ensino de educação climática nas escolas paulistas. A decisão foi publicada no Diário Oficial do Estado de São Paulo na terça-feira, 8. Entre as razões para barrar a proposta, o chefe do Palácio dos Bandeirantes afirmou que já existem programas da gestão estadual com objetivos semelhantes ao do projeto de lei.

O projeto, de autoria do deputado Guilherme Cortez (PSOL), determinava a inclusão temática da Educação Climática no programa da rede de ensino do Estado de São Paulo, como um conteúdo complementar às outras disciplinas da grade curricular.

"Entende-se por Educação Climática a temática através da qual se possibilitará ao indivíduo a construção de valores sociais, conhecimentos, atitudes, habilidades e competências quanto às ações de prevenção, mitigação, adaptação e resiliência relacionadas às mudanças do clima", diz a proposta, em um dos seus artigos.