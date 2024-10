Moraes confirma data e autoriza júri popular para julgamento do caso Marielle

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou a realização do júri popular no julgamento dos ex-policiais acusados de serem os autores do assassinato da vereadora Marielle Franco, Ronnie Lessa e Élcio Queiroz. O julgamento foi marcado para o dia 30 de outubro, Moraes também confirmou a data.

A realização do júri foi comunicada pelo titular do 4º Tribunal do Júri, juiz Gustavo Kalile confirmada por Moraes. A autorização do ministro era necessária por ele ser o relator do inquérito do caso no STF.

Para o dia do julgamento, o juiz já havia pedido que, para evitar tumulto, apenas pessoas que participarão efetivamente do júri estejam em plenário. A data foi definida em 12 de setembro em uma reunião de Kalile com o Ministério Público (MP) e a defesa.