Faesp diz que exportação do agronegócio de SP supera US$ 2 bi em setembro

São Paulo, 14 - A Federação da Agricultura e Pecuária de São Paulo (Faesp) destacou em nota dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) que apontam o desempenho do agronegócio nos resultados do Estado em setembro. "A balança comercial paulista fechou setembro com um déficit de US$ 431 milhões, ainda que o agronegócio tenha registrado saldo positivo de US$ 2,05 bilhões. Os demais setores resultaram negativos em US$ 2,49 bilhões, causando o déficit na balança estadual", disse na nota. Conforme a Faesp, as exportações do agronegócio paulista somaram US$ 2,53 bilhões, queda de 4,8% ante setembro de 2023, refletindo recuo dos embarques de etanol, soja em grãos, carne de frango in natura e açúcar. "Por outro lado, carne bovina in natura, sucos de laranja e café verde tiveram crescimento significativo nos embarques", enfatizou a entidade. Já as importações cresceram 22%, totalizando US$ 470,9 milhões. "Esse resultado é decorrente da expansão no valor adquirido de salmões frescos ou refrigerados, sementes de hortícolas, leguminosas, raízes e tubérculos, leite em pó e outros produtos do setor", acrescentou a Faesp na nota.