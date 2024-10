Fertilizantes Heringer vai hibernar fábricas em Mato Grosso do Sul e Sergipe

São Paulo, 21 - A Fertilizantes Heringer decidiu hibernar uma planta em Dourados, Mato Grosso do Sul, e outra em Rosário do Catete, Sergipe, anunciou a companhia na sexta-feira passada (18). A medida faz parte dos trabalhos de otimização de resultados das diversas plantas e ativos da companhia, disse a Heringer em comunicado."A hibernação será realizada de forma gradual, com a redução progressiva de suas operações ao longo dos próximos meses", explicou a Heringer, acrescentando que a decisão levou em consideração o fraco desempenho financeiro histórico e a baixa perspectiva de viabilidade econômica das plantas no atual contexto de mercado. Segundo a Heringer, os volumes até então operados por essas unidades passarão a ser atendidos por outras unidades da empresa."A companhia avaliará a destinação a ser dada às plantas de Dourados e Rosário do Catete, realizando um estudo acerca das alternativas de maximização de retorno à companhia, incluindo a possibilidade de reativação futura havendo mudanças nas condições de mercado ou através de venda do ativo por meio de processo competitivo", disse a Heringer.