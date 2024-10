Eduardo Pimentel e Cristina Graeml disputam capital político de Bolsonaro em Curitiba

Na última pesquisa da Quaest, encomendada pela RPC e divulgada no sábado, Pimentel e Graeml estão tecnicamente empatados na margem de erro - o veterano sai na vantagem com 42% dos votos, seguido pela jornalista, com 39%. A pesquisa, divulgada no sábado, entrevistou 900 eleitores, entre 16 e 18 de outubro, e tem 95% de confiabilidade, com margem de erro de três pontos porcentuais para mais ou para menos. A pesquisa está registrada no TSE sob o protocolo PR-08766/2024.

Pimentel é de uma família com longa tradição na política: seu avô foi Paulo Pimentel, governador do Paraná de 1966 a 1971. Eduardo é atual vice-prefeito da cidade, já ocupou cargos públicos no governo Beto Richa (PSDB) e tem como candidato a vice Paulo Martins, do PL de Bolsonaro. Pimentel disse publicamente que gostaria de ter o apoio do ex-presidente e, ao Estadão, já afirmou se considerar de centro-direita.

Já Cristina é novata na política e se autointitula uma mulher "conservadora, cristã e pró-família". Além de receber aprovação de Bolsonaro nas redes sociais, a candidata conta com um vídeo gravado junto ao ex-candidato à Prefeitura de São Paulo (SP) Pablo Marçal (PRTB), figura emblemática ligada à extrema-direita que ficou em terceiro lugar no primeiro turno paulistano.

Nestas últimas semanas de campanha, Pimentel tem tentado reforçar que a rival tem uma postura "extremista". Ao Estadão, disse buscar diálogo. "Eu quero dialogar com todos os eleitores, com o eleitor da Cristina, que pode ter votado nela por desinformação, me sinto atacado por ela, mas também quero me aproximar dos eleitores do Luciano Ducci, Maria Victoria, Ney Leprevost e todos os demais candidatos", afirmou.

No debate, a candidata também disse querer "governar para toda a Curitiba", mas acusou mais uma vez Pimentel de ter apoio nas redes sociais de nomes da esquerda, como da presidente do PT, Gleisi Hoffmann e o ex-ministro da Casa Civil, José Dirceu. Não foram encontradas manifestações públicas dos políticos a favor do vice-prefeito e, em nota nas redes sociais, o PT de Curitiba declarou liberar o voto de seus filiados. "Os dois candidatos que disputam o segundo turno não nos representam. Por isso, desde já, nos declaremos oposição a qualquer um dos eleitos no próximo dia 27 de outubro".

Cristina também tem acusado Pimentel de fazer parte de uma "falsa direita" e chegou a usar o termo "esquerdista" pra se referir ao vice-prefeito, no debate anterior, da Band Paraná. "Claro que estou tentando também conversar com o eleitor de esquerda, já que praticamente todos os candidatos que concorreram no primeiro turno são de esquerda", disse ao Estadão.