PM aposentado atira em adolescente suspeito de assalto no Itaim Bibi

Um adolescente de 16 anos, suspeito de cometer um assalto nesta terça-feira, 22, no Itaim Bibi, zona sul de São Paulo, foi baleado por um policial militar aposentado que flagrou o roubo. A ocorrência foi registrada na Avenida Cidade Jardim.

Pessoas que estavam na rua filmaram o momento em que o PM aposentado dispara contra o jovem. Nas imagens, é possível ver dois homens montados, cada um em uma motocicleta, e posicionados para dar partida, quando o policial aposentado se aproxima pela calçada atira contra um deles.

É possível ouvir, ao todo, três tiros: dois na direção da moto e outro para o lado direito do policial aposentado (não é possível ver, pelo vídeo, em quem o ex-agente mirou o revólver). Pessoas que estavam na rua chegaram a se abaixar durante os disparos.

Um dos rapazes que estava montado na motocicleta cai no chão, enquanto o outro consegue escapar. Em outros vídeos, gravados por testemunhas, é possível ver o suspeito sentado na calçada, com as mãos para trás e contido pelos presentes.

No registro, ele aparenta estar consciente e com um hematoma na barriga, que se assemelha a um arranhão.

"Um policial militar da reserva passava pelo local quando viu os dois suspeitos abordando a vítima que estava em uma motocicleta. Ele interveio e atingiu o adolescente infrator, que tentou fugir, mas foi detido próximo ao Parque do Povo. O comparsa fugiu em uma moto levando o capacete da vítima", afirmou a Secretaria de Segurança Pública (SSP) de São Paulo.

A SSP disse ainda que o comparsa que escapou, de 24 anos, foi encontrado pela polícia posteriormente e confessou a participação no crime.

A arma do policial foi apreendida e encaminhada para perícia, bem como o celular do adolescente. A ocorrência foi registrada como ato infracional análogo ao crime de roubo, roubo de veículo e lesão corporal decorrente de intervenção policial no 14° DP (Pinheiros).