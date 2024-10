ABPA aguarda rápida retomada de comércio após OMSA declarar fim de doença

São Paulo, 24 - A Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA) expressou otimismo em relação à rápida recuperação do comércio de produtos avícolas nas áreas afetadas pelas suspensões temporárias, após a Organização Mundial de Saúde Animal (OMSA) reconhecer na manhã desta quinta-feira, 24, o fim da doença de Newcastle no Brasil, após 90 dias do fim do foco. A expectativa foi apresentada em nota ao Broadcast Agro, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado. A principal expectativa recai sobre a retomada das atividades dos exportadores localizados no Estado do Rio Grande do Sul, que foi a região mais impactada pela medida. Na nota, a ABPA afirma que, segundo a Secretaria de Relações Internacionais do Ministério da Agricultura e Pecuária, "já houve comunicação da atualização do status e pedido de restabelecimento dos embarques aos mercados que mantêm restrições".A ABPA elogiou o "notável e ágil trabalho" do ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, e de suas equipes nas tratativas para superar este desafio enfrentado pela avicultura brasileira. A entidade acredita que as ações rápidas e eficazes ajudarão a restabelecer a confiança nos produtos avícolas brasileiros nos mercados internacionaisAté a manhã desta quinta-feira, a suspensão cautelar e temporária das exportações de produtos avícolas brasileiros permanecia para 43 mercados, com vários graus de restrição, conforme levantamento atualizado do Ministério da Agricultura.