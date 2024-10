Duas pessoas morrem e três seguem desaparecidas após chuvas em SP

Outras três pessoas arrastadas por enxurradas estão desaparecidas. Um dos desaparecidos, um motoboy de 37 anos, caiu em um córrego perto da divisa dos municípios de Itapevi e Jandira. Os outros dois foram arrastados pela água em Campinas.

O INMET (Instituto Nacional de Meteorologia) divulgou os maiores volumes de chuva entre às 8h de quinta (24) e 8h de sexta (25). Casa Branca (SP) foi a cidade brasileira com maior índice registrado, ficando em 93,8 mm. Bragança Paulista (SP), com 61 mm, e Bebedouro (SP), com 60 mm, completam as cidades do estado na lista.

Todo o estado segue em alerta para chuvas e ventos intensos até às 10h de sábado (26), segundo o INMET. A Defesa Civil publicou algumas orientações de segurança durante as chuvas:

- Evite lugares abertos, como praias, campos de futebol e estacionamentos;

- Evite ficar perto de objetos altos e isolados, como árvores, postes, caixas d'água e quiosques;