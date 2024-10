Após derrota, Boulos agradece a Lula e cita 'infiltração' do crime organizado

Derrotado na disputa pela Prefeitura de São Paulo, o candidato do PSOL, Guilherme Boulos, fez um discurso de agradecimento ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva neste domingo, 27, a quem se referiu como "inspiração" e a "maior liderança do País". Diante da confirmação de vitória do atual prefeito, Ricardo Nunes (MDB), o psolista se disse preocupado com o futuro da maior prefeitura do Brasil, em meio à "infiltração" do bolsonarismo e do crime organizado.

"Agora me preocupo com o futuro da nossa cidade, com o que é a infiltração do bolsonarismo e do crime organizado na maior prefeitura do Brasil", disse após o resultado das urnas. "Eu espero que o povo de São Paulo e do Brasil tenham forças para evitar o pior", emendou.

Aos apoiadores, Boulos ressaltou que a luta não começou hoje e não acabará aqui e disse ter muita confiança de que o "futuro vai ser nosso". Ele reiterou que o sonho de justiça social e de uma sociedade mais humana prevalecerá no País. "Quero deixar uma mensagem final para vocês: em qualquer circunstância, na vitória ou na derrota, saibam que aqui terá sempre o combatente aguerrido e corajoso", afirmou.

Logo após o resultado eleitoral, o psolista disse que não faria uma "discurso de perdedor" e aproveitou para agradecer àqueles que estiveram ao seu lado na campanha. A Lula, ele prometeu ser "um companheiro leal". Boulos também fez agradecimentos aos mais de dois milhões que votaram "pela mudança", à candidata a vice-prefeita, Marta Suplicy, à "militância aguerrida" do PT, PSOL, PCdoB, PDT e Rede e aos "companheiros" do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST).