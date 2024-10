Bolsonaro: O candidato para 2026 é Jair Bolsonaro

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) reafirmou nesta terça-feira, 29, que será candidato à Presidência da República e rejeitou a possibilidade de discutir apoio a outros nomes da direita, como Tarcísio de Freitas ou Ronaldo Caiado.

"O candidato para 2026 é Jair Bolsonaro", disse. Questionado se o resultado das eleições municipais poderia indicar um caminho de candidatos de direita que não contassem com seu apoio, afirmou que isso é uma "utopia".

"Já tentaram várias vezes (lançar candidatura sem meu apoio), mas não conseguiram. Juntas quantas pessoas no aeroporto e batem papo? Não sabem a linguagem do povo. É uma utopia. Todos que tentaram virar líder através de likes e lacração não chegaram a lugar nenhum", disse o ex-presidente a jornalistas depois de uma visita ao gabinete da oposição no Senado.

Bolsonaro tratou sua inelegibilidade como um caso não consumado, já que ele ainda pode recorrer. Reclamou, ainda, que outras pessoas possam ser candidatas sem nenhum problema e ele, não.

"O mentor de tudo o que há de errado no Brasil, não só no tocante à corrupção, é o Zé Dirceu, e ele está elegível, pode ser candidato", afirmou o ex-presidente.