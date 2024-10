Bolsonaro critica Caiado e diz que não participou de campanha no CE para não prejudicar aliado

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) disse nesta terça-feira, 29, que o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil), com quem teve atritos públicos nas últimas semanas por causa das eleições municipais, "é uma pessoa que, se você o desagrada, ele vira teu inimigo".

"O Caiado é uma pessoa que, se você o desagrada, ele vira teu inimigo. Em quatro momentos, ele já rompeu comigo. Ele tinha um candidato (em Goiânia) e eu tinha outro. Nós (do PL) enfrentamos lá a máquina do governo do Estado, a prefeitura e a busca e apreensão inexplicável (contra o deputado do PL Gustavo Gayer nas vésperas da eleição)", afirmou o ex-presidente, em entrevista a jornalistas após visita ao gabinete da oposição no Senado.

Questionado sobre seu papel nas eleições municipais deste ano, Bolsonaro disse, ainda, que optou por não se envolver na campanha de André Fernandes, candidato do PL que foi derrotado na disputa pela Prefeitura de Fortaleza, para não prejudicar o aliado, reconhecendo sua alta rejeição no Estado.

"Abrindo o jogo, começou o Ciro (Gomes) e a esquerda apoiando (André Fernandes). Se eu fosse lá na reta final, poderia atrapalhá-lo, então deixei ele ficar livre e solto", afirmou.

Fernandes conseguiu o apoio de diversas lideranças do PDT, como o ex-prefeito Roberto Cláudio. Apesar da fala de Bolsonaro, Ciro Gomes não declarou apoio publicamente ao candidato bolsonarista. Integrantes do PDT, porém, ficaram irritados com o que chamaram de "apoio velado" do ex-ministro e ex-governador a Fernandes, o que pode levar a um pedido de expulsão de Ciro da sigla.

Bolsonaro também comentou sobre o influenciador digital Pablo Marçal e seu desempenho eleitoral. Elogiou o candidato derrotado à Prefeitura de São Paulo, mas disse que ele é "precoce". Segundo o ex-presidente, Marçal só cresceu nas pesquisas após se associar à imagem de Bolsonaro.

"O Brasil todo soube que eu ia apoiar ele e não o Nunes. Ele cresceu ali. Uma mentira, lamentavelmente (que ele, Bolsonaro, apoiaria Marçal). Ele é uma pessoa inteligente, mas é precoce", afirmou. Bolsonaro disse, ainda, que, se depender dele, o influenciador não se filiará ao PL no futuro para disputar eleições.