Jovem de 20 anos morre atropelada no interior de SP; motorista é presa suspeita de embriaguez

A jovem Vitória do Prado, de 20 anos, morreu após ser atropelada no cruzamento de uma avenida movimentada de Novo Horizonte, no interior de São Paulo, na noite de domingo, 27. Segundo a Polícia Civil, a motorista do veículo apresentava sinais de embriaguez e admitiu ter feito uso de bebida alcoólica.

A condutora foi presa em flagrante e passou por exame para verificação, mas o resultado ainda não foi divulgado. A motorista não teve o nome divulgado pela polícia.

De acordo com o boletim de ocorrência, Vitória tentava atravessar a avenida Luís Baraldo na confluência com a rua Plácido Peres, quando foi atingida pelo automóvel. A jovem foi socorrida pelo Samu e levada para o Hospital HapVida de São José do Rio Preto. Com o diagnóstico de traumatismo craniano, ela foi encaminhada para a Unidade de Terapia Intensiva, mas não resistiu aos ferimentos. O corpo passou por perícia no Instituto Médico Legal (IML).

À polícia, a motorista disse que não viu a vítima e que estava alterada porque havia brigado com o namorado. Segundo a polícia, ela admitiu ter consumido bebida alcoólica antes de dirigir. O carro dela foi apreendido. A ocorrência, registrada inicialmente como lesão corporal, agora apura homicídio culposo (sem intenção de matar).

Vitória do Prado era solteira e ex-aluna de nutrição na Universidade de Marília (Unimar). Ela morava com os pais no Jardim Botura, em Novo Horizonte.

Conforme nota de falecimento divulgada pela família, a jovem deixou pais e dois irmãos, além de sobrinhos, primos e cunhados. O corpo foi sepultado na manhã desta terça-feira, 29, no Cemitério Municipal de Novo Horizonte.