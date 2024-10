MP quer que PF investigue vereador por maltratar porco e ameaçar petista no Ceará

O Ministério Público Eleitoral pediu na terça-feira (29) que a Polícia Federal instaure um inquérito para investigar o vereador de Fortaleza Inspetor Alberto (PL) por supostamente ameaçar o prefeito eleito da capital cearense, Evandro Leitão (PT), e maltratar um porco em vídeos compartilhados em seu perfil no Instagram durante a campanha do segundo turno na capital cearense. Reeleito para o seu segundo mandato na Câmara Municipal de Fortaleza com 7.913 votos, José Alberto Bastos Vieira Junior publicou as imagens em apoio à candidatura de André Fernandes (PL) à prefeitura.

No primeiro vídeo, gravado na noite de 23 de outubro durante uma carreata com Fernandes no bairro Barra do Ceará, Alberto xinga o então candidato petista e faz uma possível alusão à morte do rival: "Leitão, filho da put*, tu vai pra churrasqueira; prepara o teu caixão, vagabundo". A segunda gravação, no domingo (27) mostra o vereador puxando um porco pelas orelhas enquanto o animal grui e tenta fugir. "Leitão, você vai pra panela. Me aguarde, vou comer você bem assadinho", diz Alberto. Os dois vídeos foram excluídos da rede social do político.

Nota publicada no site do Ministério Público do Ceará (MPCE) informa que 17 promotores eleitorais que atuam em Fortaleza assinaram o ofício que pede a investigação dos conteúdos. Segundo o texto, o vereador poderá responder por injúria visando a fins de propaganda e por abuso ou maus-tratos a animais. Os crimes estão previstos no artigo 326 do Código Eleitoral e no artigo 32 da Lei de Crimes Ambientais, respectivamente.