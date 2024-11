Jornalista do Broadcast, do Estadão, morre aos 26 anos em São Paulo

Tereza diz que Beatriz encheu a casa de agitação desde o primeiro momento de sua chegada. Com olhos grandes e escuros, era a cara da mãe, tanto que "a madrinha nem se conformava", diz ela. Tinha o cabelo grosso e cacheado, que adorava e era motivo de briga porque só queria cortar "um dedinho". Adorava coxinha, pastel e brigadeiro. Era exigente, muito risonha e perfeccionista.

Todos os colegas confirmam esse traço da personalidade de Bia, como era conhecida na redação. "Ela era muito preocupada em não deixar a gente na mão, em fazer sempre mais", diz Beth Moreira, que trabalhava diretamente com Bia no Broadcast. "Bia sempre fazia mais, além do que havia sido pedido, era muito proativa e trazia uma luz à editoria, sempre com uma boa história, uma frase engraçada, essas sacadas de jovens, que renovam a gente."

No curso de focas, como são chamados os postulantes à carreira de jornalista, por exemplo, Bia recebeu a missão de fazer um projeto especial sobre criptomoedas e tokenização, um assunto bastante árido. "Passei alguns especialistas, indiquei um curso e ela voltou com muito, mas muito mais", afirma Luana Pavani, editora do Broadcast e mentora de Bia durante o programa. "Era o tipo de repórter que a gente tem de falar: 'ó, tá bom, já pode parar'. A gente chamava ela no curso de 'Bia, a incansável'."

Carla Miranda, editora do Estadão e coordenadora dos Cursos de Jornalismo há 12 anos, diz que Bia sempre foi uma das grandes promessas de sua turma, em 2022. Tanto que se tornou um destaque, ficou no Grupo Estado desde o primeiro momento e foi disputada em várias editorias das empresas. "Ela era muito determinada, sabia o que queria", diz. "Mas, ao contrário de muita gente que é muito firme e se afasta do grupo, ela criou uma relação próxima e era muito ligada aos colegas."

Os amigos do curso de focas tinham dificuldade em falar sobre a Bia na manhã deste domingo, por conta da emoção. "Fizemos o curso juntos e ela se tornou minha melhor amiga em São Paulo", diz Jean Mendes, analista de mídias sociais do Broadcast. "Éramos sempre os primeiros a chegar no Estadão, tomávamos café juntos todos os dias e eu admirava como ela era dedicada a todas as missões que eram entregues, ao mesmo tempo em que sabia trabalhar em equipe e era falante, comunicativa e brincalhona."

Renata Leite, também companheira de curso, diz que apesar de ser mais jovem, Bia a acolheu com palavras e conhecimento e foi a primeira pessoa com quem trabalhou a falar de adoção, uma situação vivida por ambas. "Nossas histórias eram muito parecidas e tínhamos planos de fazer algumas pautas sobre o tema", diz Renata. "Trocávamos muitas experiências e ela era muito preciosa para mim."