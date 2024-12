Lula precisa passar o cargo para Alckmin? O que diz a legislação brasileira

O artigo, no entanto, não detalha os critérios ou procedimentos para determinar a incapacidade ou o impedimento temporário do presidente. E ainda deixa lacunas que podem gerar interpretações diferentes, como ocorre no caso da internação de Lula.

"O impedimento é sobre uma situação temporária, como tratamento de saúde ou viagem fora do país", explicou à AFP Daniel Capecchi, professor de direito constitucional da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). "Enquanto a vacância é sobre uma interrupção definitiva do termo presidencial, por morte, renúncia ou impeachment", acrescentou.

*Com informações da AFP.