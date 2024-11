Homem-bomba encontrado morto em Brasília vestia casaco verde com naipes do baralho

Francisco Wanderley Luiz, o homem-bomba que morreu na Praça dos Três Poderes, vestia um paletó verde com símbolos de naipes do baralho. As explosões destruíram a parte de trás da cabeça dele e a mão direita.

Havia uma mochila perto de seu corpo, que ficou estendido em frente ao Supremo Tribunal Federal (STF).

Uma hora antes das explosões, Francisco fez uma publicação nas redes sociais com ataques ao STF, ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva e aos presidentes da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), e do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG). "Deixaram a raposa entrar no galinheiro", escreveu ele ao postar foto no STF.

A Polícia Federal abriu inquérito para investigar o caso e, como mostrou o Estadão, há suspeita de que o atentado tenha motivação política.

O carro de Francisco também foi incendiado.

Em 2020, ele se candidatou a vereador de Rio do Sul (SC), com o apelido de Tiü França, mas não foi eleito.