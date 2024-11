Na COP29, Marina Silva festeja aprovação do mercado de carbono: 'Contexto não podia ser melhor'

A ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, festejou a aprovação no Senado Federal do projeto de lei sobre o mercado regulado de crédito de carbono. "O contexto não poderia ser melhor", disse Marina em entrevista na 29ª Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP29).

"Sabemos que, para o cumprimento da meta de redução de emissão que o Brasil apresentou, vamos precisar de diferentes instrumentos financeiros e de incentivo à transformação ecológica do Brasil. E, com certeza, um mercado regulado de carbono dará uma grande contribuição", afirmou.

Marina pontuou que o desafio de desmatamento zero, defendido pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, está muito associado a mecanismos inovadores que "estimulam a proteção das florestas, a restauração florestal".

"É um tipo de mecanismo que possibilitará sequestrar mais e mais emissões e, ao mesmo tempo, promover renda e condição de vida digna para aqueles que protegem florestas", disse a ministra.