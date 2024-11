Plantio da safra de soja 2024/25 atinge 80% da área estimada, aponta AgRural

São Paulo, 18 - O plantio da safra de soja 2024/25 atingiu 80% da área estimada para o Brasil, na quinta-feira passada, 14, em comparação com 67% uma semana antes e 68% no mesmo período do ano passado, de acordo com levantamento da AgRural.Os trabalhos continuam acelerados no Rio Grande do Sul e nos Estados do Matopiba (região formada pelo Estado do Tocantins e partes dos Estados do Maranhão, Piauí e Bahia), que têm calendário mais tardio e agora puxam o avanço do porcentual brasileiro. "As lavouras se desenvolvem bem em todo o País, mas a redução das chuvas no Sul e em parte de Mato Grosso do Sul deixa os produtores com o alerta ligado, ainda que seja cedo para se falar em perdas", comentou a AgRural. Milho verãoA semeadura do milho verão 2024/25 atingiu 86% da área estimada para o Centro-Sul do Brasil, na quinta passada, ante 72% na semana precedente e 80% um ano atrás, de acordo com dados da AgRural. No Sul, onde o plantio está finalizado e tem chovido menos, os produtores acompanham com atenção os mapas de previsão, especialmente em áreas onde as lavouras já estão em fase reprodutiva, destacou a AgRural.