Grãos: Anec aumenta previsão de exportação de soja e milho do Brasil em novembro

São Paulo, 19/11 - A Associação Nacional dos Exportadores de Cereais (Anec) revisou nesta terça-feira suas estimativas para os embarques de soja, milho e farelo de soja em novembro, com ajustes para cima nas projeções semanais. Apesar das revisões positivas, os volumes totais continuam abaixo dos registrados no mesmo período de 2023.Para a soja, a previsão de exportação foi elevada para 2,80 milhões de toneladas, um aumento de 10 mil toneladas em relação à projeção da semana anterior, de 2,79 milhões de toneladas. O volume, no entanto, é 39,1% menor do que o exportado em novembro do ano passado, quando os embarques alcançaram 4,60 milhões de toneladas.A Anec também elevou a estimativa para o milho, que agora deve atingir 5,57 milhões de toneladas em novembro, ante 5,38 milhões de toneladas previstos na semana passada, o que representa um incremento de 190 mil toneladas. Ainda assim, o volume segue 20,2% inferior ao exportado em novembro de 2023, quando os embarques somaram 6,99 milhões de toneladas.Para o farelo de soja, a previsão foi ajustada para 1,98 milhão de toneladas, 10 mil toneladas a mais que o estimado na semana anterior, de 1,97 milhão de toneladas. O volume revisado é levemente superior ao registrado em novembro do ano passado, quando as exportações somaram 1,93 milhão de toneladas.Na semana de 17 a 23 de novembro, os portos brasileiros devem embarcar 619,2 mil toneladas de soja, 446,3 mil toneladas de farelo de soja e 1,23 milhão de toneladas de milho, conforme a programação portuária. No acumulado do ano até outubro, o Brasil exportou 96,35 milhões de toneladas de soja, 34,72 milhões de toneladas de milho e 21,23 milhões de toneladas de farelo de soja.