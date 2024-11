Açúcar: Louis Dreyfus construirá terminal ferroviário em Pederneiras

São Paulo, 19/11 - A Louis Dreyfus Company (LDC) anunciou a construção de um terminal de transbordo de açúcar em Pederneiras (SP) com capacidade para armazenar 90 mil toneladas do produto e movimentar 500 toneladas por hora. O terminal conectará as usinas do Centro-Sul ao Porto de Santos via modal ferroviário, diversificando as opções logísticas da região, explicou a empresa em nota."Ao investir nesse transbordo ferroviário, possibilitaremos que as usinas contem com uma opção de frete mais competitiva em relação ao modal rodoviário e com mais uma alternativa logística", disse, na nota, o diretor global de portos e hidrovias da LDC, João Paiva. Ele destacou que o terminal trará maior eficiência operacional, aproveitando a expertise da LDC em Pederneiras, onde a empresa já atua há quase 20 anos no transporte de grãos.Previsto para entrar em operação em meados de 2025, o novo terminal permitirá à LDC aumentar em 1 milhão de toneladas anuais sua capacidade de movimentação de açúcar por ferrovia. A instalação também operará em sinergia com o Terminal Exportador de Açúcar do Guarujá, o que reforça a logística portuária da empresa."O mercado brasileiro vem crescendo em relevância no cenário internacional. As usinas do setor sucroenergético estão investindo mais em capacidade de cristalização. Com o aumento da produção de açúcar, o País precisará ganhar mercado internacional", disse o diretor da plataforma de açúcar da LDC na região North Latam, Guilherme Correia.