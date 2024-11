Racismo na PUC: Erika Hilton pede abertura de processo e multa de R$ 35 mil

Multa pode passar dos R$ 35 mil. Segundo a lei de penalidades administrativas para casos de discriminação racial acionada pela parlamentar no ofício, a multa máxima a ser paga por um infrator é de mil Unidades Fiscais do Estado de São Paulo (UFESPs). Em 2024, o valor da unidade fiscal pelo estado foi fixado em R$ 35,36. Em caso de reincidência, a multa pode chegar a R$ 106 mil.

Documento também pede que ações contra o racismo sejam implementadas nas instituições envolvidas. Em nota conjunta, a PUC e a USP afirmaram que vão "apurar rigorosamente o caso".

Alunos perderam estágios em escritórios após repercussão do caso. Dois dos estudantes cujas identidades foram expostas estagiavam nos escritórios Pinheiro Neto Advogados e Castro Barros. As empresas confirmaram ao UOL que os jovens não integram mais as equipes. Outra estudante estagiava no Machado Meyer, escritório que afirmou que "avaliará as medidas a serem tomadas", mas sem confirmar demissão

Entenda o caso

Torcida da PUC-SP xingou alunos da USP de "pobres" e "cotistas". Estudantes eram da Torcida da Atlética 22 de Agosto, e as ofensas ocorreram durante partida de handebol masculino contra estudantes da Faculdade de Direito do Largo São Francisco, da USP, nos Jogos Jurídicos Estaduais de São Paulo.



Parlamentares do PSOL acionaram MPSP para pedir instauração de inquérito policial e denúncia criminal dos autores das ofensas. "As referidas ofensas transcendem o ambiente de rivalidade esportiva e configuram um comportamento discriminatório que associa a condição socioeconômica e racial de estudantes cotistas a uma suposta inferioridade. (...) Os atos descritos enquadram-se no conceito de racismo, crime previsto no artigo 20 da Lei n.º 7.716/89", diz um trecho da ação protocolada no Ministério Público de São Paulo pela deputada federal Sâmia Bomfim, a vereadora paulistana Luana Alves, e a co-deputada estadual Letícia Chagas, todas do PSOL.