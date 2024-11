11 estados relatam falta de vacina; veja quais são e o que diz o governo

De acordo com as secretarias estaduais, os imunizantes com alguma irregularidade no abastecimento são: covid-19, varicela (catapora), tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola), tetraviral (sarampo, caxumba, rubéola e catapora), febre amarela, DTP (tétano, difteria e coqueluche), dTpa (versão acelular da vacina contra tétano, difteria e coqueluche), HPV (que protege as meninas contra o câncer do colo do útero e os meninos contra o câncer de pênis), meningocócica ACWY (contra os tipos A, C, W e Y de meningite), hepatite A, hepatite B e raiva. Veja abaixo a situação em cada local.

Indicou escassez das vacinas varicela, febre amarela, DTP e covid-19 (adultos).

Mato Grosso

Há falta de imunizantes contra catapora, febre amarela e a tríplice viral. O estado afirmou que 160 mil doses seriam suficientes para normalizar os estoques.

Mato Grosso do Sul

Faltam vacinas contra catapora e febre amarela. A secretaria estima que seriam necessárias 120 mil doses para suprir a demanda.