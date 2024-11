O que diz Tarcísio de Freitas sobre a morte de estudante de medicina?

O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), disse nesta quinta-feira, 21, lamentar a morte do estudante de medicina Marco Aurélio Cardenas Acosta, de 22 anos, baleado em abordagem policial dentro de um hotel na Vila Mariana, na zona sul de São Paulo. O governador também afirmou que abusos serão "severamente" punidos.

"Essa não é a conduta que a polícia do Estado de São Paulo deve ter com nenhum cidadão, sob nenhuma circunstância. A Polícia Militar é uma instituição de quase 200 anos, é a polícia mais preparada do País e está nas ruas para proteger. Abusos nunca vão ser tolerados e serão severamente punidos", escreveu o governador no X, antigo Twitter.

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública informou que o "jovem golpeou uma viatura policial e tentou fugir". O Estadão apurou que Marco Aurélio Acosta teria acertado o retrovisor do automóvel da PM.